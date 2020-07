Männer verweigern Tragen einer Mund-Nasenbedeckung in Gemünden

Dort weigerten sich zwei junge Männer im Alter von 24 und 29 Jahren, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die beiden Männer erhalten eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz.

Wildunfall: Karsbach

Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr befuhr eine 62-jährige Autofahrerin die B 27 von Karsbach kommend in Fahrtrichtung Hammelburg. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Die 62-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt

Auf die Gegenfahrbahn gekommen: Burgsinn

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 61-jährige BMW-Fahrerin die Rienecker Straße. Dabei suchte sie während der Fahrt etwas in ihrer Handtasche und kam dadurch leicht auf die Gegenfahrbahn. Sie touchierte mit der linken Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite einer entgegenkommenden, 42-jährigen Volvo-Fahrerin. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Polizei Gemünden/ienc