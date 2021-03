Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lbn (zu dpa 0650 vom 18.10.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Der Geschädigte war gegen 20.20 Uhr an einem Einkaufsmarkt in der Molkenbornstraße vorbei gelaufen und hatte dort offenbar zwei rauchende Männer im Eingangsbereich stehen sehen. Als der 16-Jährige in den Sportweg abbog nahm er wahr, wie diese beiden Personen auf ihn zurannten. Einer der Unbekannten schlug den Jugendlichen zu Boden und trat nach ihm. Anschließend forderte das Duo die Geldbörse des 16-Jährigen und ließ sich den Geldbeutel samt einer geringen Menge Bargeld aushändigen.

Anschließend flüchteten die beiden Täter über die Bischberg- bzw. Ebersbacher Straße. Zwei Zeugen hatten noch die Verfolgung aufgenommen. Verloren aber die Spur der Flüchtenden, als diese einen Treppenaufgang in Richtung Hinkelspfad hinauf rannten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Aschaffenburger Polizei führte bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits von der Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen. Neben den beiden Zeugen, die sich bereits bei der Polizei gemeldet haben suchen die Beamten noch nach weiteren Augenzeugen der Tat bzw. nach Personen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Kripo rund um die Uhr unter Tel. 06021/857-1732 entgegen.

grr / Polizeipräsidium Unterfranken