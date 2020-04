Männer streiten vor Sparkasse in Würzburg - Mann zieht Messer

Gegen 19:50 Uhr wollte ein 65-Jähriger die dortige Sparkassenfiliale betreten. Vor der Bank hielt sich zu dieser Zeit ein zunächst unbekannter Mann auf, der den 65-Jährigen unvermittelt verbal beschimpfte. Als dieser wenige Minuten später wieder das Bankgebäude verließ, gingen die Beschimpfungen erneut weiter. Außerdem soll der Querulant ein Einhandmesser gezückt und in Richtung des Geschädigten gehalten haben. Dieser stieg anschließend in sein Auto und verständigte kurze Zeit später die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte die betreffende Person noch vor der Bank antreffen. Es handelte sich um einen 53-jährigen Würzburger.

Zur Verifizierung des Sachverhaltes sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt insbesondere nach zwei Zeugen, welche sich zur Vorfallszeit in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben sollen. Es handelt sich hierbei um eine männlich und eine weibliche Person, welche zwischen 18 und 25 Jahre alt sein sollen. Diese bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrer mit knapp 1,7 Promille unterwegs

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt durch eine aufmerksame Zeugin ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann mitgeteilt, welcher von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Versbacher Straße weggefahren ist. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 43-jährige Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille. Der Würzburger musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo ein hinzugerufener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg