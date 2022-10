Männer nehmen 17-Jährigem in Frankfurt medizinisches Marihuana ab

Gegen 0.15 Uhr holte der 17-Jährige im Bereich der Taunusstraße sein medizinisch

verschriebenes Marihuana hervor. Dies zog die Aufmerksamkeit einer in der Nähe

befindlichen Personengruppe auf sich. Die Personen gingen den Jugendlichen an,

drückten ihn an eine Wand, schlugen mit einer Glasflasche gegen sein Knie und

bedrohten ihn mit einem Messer. Nachdem die Täter dem Geschädigten sowohl die 10

Gramm medizinisches Marihuana, als auch eine kleine Menge Bargeld abgenommen

hatten, entfernten sie sich vom Tatort.

Das 17-jährige Opfer wandte sich an eine Polizeistreife. Im nahen Umfeld konnte

eine Personengruppe festgestellt werden; der Jugendliche erkannte den Haupttäter

in der Gruppe wieder. Der wohnsitzlose 19-Jährige wurde festgenommen und in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Der Geschädigte erlitt leichte

Verletzungen am Knie und an der Hand.

Meldung des Polizeipräsidium Frankfurt