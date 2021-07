Mähmaschine ausgewichen und Hecke gestreift - Unfall in Wörth

Am Donnerstag früh ist es in der Kurmainzer Straße zu einem Kleinunfall gekommen. Der Fahrer einer Mähmaschine war hier auf die Kurmainzer Straße eingefahren um seine selbstfahrende Arbeitsmaschine zu wenden. Hierbei übersah er eine auf der Kurmainzer Straße befindliche Hyundai-Fahrerin. Die junge Fahrerin versuchte dem Mäher nach rechts auszuweichen und fuhr in eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Hecke. Hierbei entstand an dem Pkw geringer Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Mäher wurde nicht beschädigt.

Auffahrrampen in Kleinwallstadt gestohlen

Kleinwallstadt, Hofstetten, Neubergstraße In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.06.2021 18:00 (Di) - 30.06.2021 07:45 (Mi), sind in der Neubergstraße zwei Auffahrrampen entwendet worden. Die schwarzen Rampen dienen zum leichteren Überfahren der Bordsteinkante und waren dort vor der Einfahrt zu einem Wohnanwesen ausgelegt.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 40 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss auf B426

Obernburg a.Main, B 426 Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist am Mittwoch Abend gegen 20.30 Uhr ein auswärtiger Toyotafahrer aufgefallen. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten Marihuanaduft im Pkw des Kontrollierten. Nachdem der 43-jährige Mann diverse körperliche Ausfallerscheinungen zeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Mazdafahrer begeht Unfallflucht in Sulzbach

Sulzbach a.Main, Kurmainzer Ring Eine Unfallflucht ist am Mittwoch fürh gegen 08.30 Uhr aus dem Kurmainzer Ring in Sulzbach gemeldet worden.

Anwohner hörten zur Unfallzeit einen lauten Knall und konnten dann einen beim Nachschauen einen roten Pkw Mazda beobachten, dessen Fahrer sein Fahrzeug gerade zurücksetzte und dann vom Unfallort wegfuhr. Der Mazda hatte zuvor einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes im Heckbereich gestreift und beschädigt. Dank des abgelesenen Kennzeichens dürfte der noch unbekannte Fahrer des Mazda ermittelt werden. Der von ihm angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Oernburg