Mähdrescher geht in Krombach in Flammen auf

Zuvor war ein 65-jähriger Landwirt mit seinem Mähdrescher auf seinem Feld unterwegs. Als der Landwirt dabei Erntetätigkeiten verrichtete, fing der Mähdrescher plötzlich Feuer. Der Mann konnte sich zum Glück mit einem Sprung vom Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Der Mähdrescher selbst wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Dabei waren die Feuerwehren von Krombach, Schöllkrippen, Kleinkahl, Hofstädten sowie Goldbach im Einsatz. Nach jetzigem Sachstand wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der Gesamtschaden am Mähdrescher beläuft sich auf ca. 55.000 Euro.

Beim Rangieren Stromverteilerkasten beschädigt

Am Donnerstagmorgen Uhr befuhr ein 52 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters den Grenzweg in Krombach. Als der Fahrzeugführer sein Fahrzeug rangierte, stieß er gegen einen Stromverteilerkasten. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro.

Kleintransporter fährt gegen Bahnschranke

Ein 64-jähriger Fahrer eines VW Pritschenwagens befuhr am Donnerstag gegen 11:20 Uhr die Staatsstraße von Mömbris kommend in Fahrtrichtung Niedersteinbach. Auf Höhe von Fronhofen beim beschranken Bahnübergang an der Staatsstraße zeigte die Lichtzeichenanlage Rotlicht und die Schranken waren bereits abgesenkt. Dies übersah der VW Fahrer und fuhr mit seiner Fahrzeugfront gegen die Schranke. Dadurch brach diese in der Mitte und es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Am Pkw entstand ebenfalls ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Körperliche Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr

Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr am Donnerstag gegen 20:45 Uhr die Staatsstraße von Michelbach nach Schöllkrippen. Er war mit seinem 18-jährigen Sohn sowie seiner Ehefrau unterwegs, als er an der Michelbacher Kreuzung durch einen Renault Traffic nach eigenen Angaben geschnitten wurde. Anschließend fuhren beide Fahrzeugführer in Richtung Schöllkrippen. Auf dem Weg dorthin zeigte der 52-jährige Fahrer des Renaults während der Fahrt dem anderen Verkehrsteilnehmer den Mittelfinger. In der Hauptstraße hielten beide Fahrzeugführer an und stiegen aus ihren Fahrzeugen. Im Anschluss kam es zwischen dem 18-jährigen Beifahrer sowie dem Renaultfahrer zu Handgreiflichkeiten. Dabei wurde der 18-jährige leicht im Gesicht verletzt. Unbeteiligte Personen trennten die beiden Kontrahenten voneinander und schlichteten somit den Streit.

Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen. Vor allem werden die Zeugen gesucht, welche die beiden Männer voneinander getrennt haben.

Schwarzangler erwischt

Am Donnerstag zwischen 20:10 Uhr und 20:45 Uhr wurden drei männliche Personen beim Angeln am Vorspessartsee festgestellt. Alle drei Männer konnten weder ein Fischereischein, noch einen Erlaubnisschein zum Fischen vorzeigen. Aus diesem Grund wurde gegen alle drei Männer eine Strafanzeige gefertigt, da sie unter anderem eine Fischwilderei nach dem Strafgesetzbuch gegangen haben.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau bei einem 33-jährigen Audifahrer fest, dass dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer des Audis befuhr zuvor die Hanauer Straße in Alzenau. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Freilaufender Hund beißt Inlinefahrerin in Wade

Bereits am Montag gegen 19:30 Uhr wurde eine 31-jährige von einem Hund gebissen. Zuvor befuhr die Dame mit ihren Inlineskates das Mainufer in der Nähe der Mainflinger Straße. Durch den Hundebiss wurde sie an der linken Wade leicht verletzt. Zeugen, sowie der verantwortliche Hundebesitzer bzw. Hundebesitzerin, die diesbezüglich sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Rettungssanitäter im Einsatz beleidigt

In der Königsberger Straße kam es am Donnerstag gegen 10:30 Uhr zu einem Einsatzgeschehen für das Bayerische Rote Kreuz. Aufgrund des akuten Einsatzes stellte der Rettungssanitäter das Dienstfahrzeug am rechten Fahrbahnrand mit eingeschaltetem Warnblinklicht ab. Darüber ärgerte sich ein 74-jähriger Pkw Fahrer so sehr, dass er den Rettungssanitäter anschrie und als „Penner“ bezichtigte. Der Mann wurde im Nachgang wegen Beleidigung angezeigt.

vd/Polizei Alzenau