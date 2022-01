Sie war zu diesem Zeitpunkt auf dem Ostring in Ringheim unterwegs, als sie von einem Hund mit hellbraunen Fell aus dem Nichts attackiert wurde. Die Jugendliche erlitt dabei Bissverletzungen an Rücken, Gesäß und Beinen und musste in die Kinderklinik eingeliefert werden.

Laut der Beschreibung des Mädchens könnte es sich bei dem Hund um einen streunenden Labrador handeln.

Da eine Absuche der Umgebung und die Nachfrage bei den Nachbarn nach dem Hund negativ verlief, wird um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich des Aufenthaltsortes des Hundes und dem möglichen Besitzer gebeten.