Mädchen fährt in Lohr mit Rad vor Auto

Gegen 7.40 Uhr fuhr die Zehnjährige mit ihrem Rad zunächst auf dem rechten Gehweg in der Sackenbacher Straße und wollte dann auf der Höhe einer Überquerungshilfe die Fahrbahn nach links überqueren. Dabei übersah das Mädchen einen von hinten kommenden Pkw, der in gleicher Richtung fuhr. Da die Pkw-Fahrerin bereits zuvor ihre Geschwindigkeit reduziert hatte, kam es nur einem leichten seitlichen Anstoß. Am Pkw und auch am Fahrrad entstanden dabei nur leichte Sachschäden.

Fahrraddiebstahl

Nachträglich wurde bei der Polizei Lohr der Diebstahl eine neongelben Herren-MTB der Marke „Haibike“ gemeldet. Der Inhaber hatte sein Fahrrad bereits am Donnerstag, 06.10.22, gegen 06.30 Uhr auf dem Kurzzeitparkplatz neben dem Bahnhof Lohr am Main abgestellt und mit einem Radschloss gesichert. Gegen 17.00 Uhr war das Fahrrad weg. Dabei wurde auch ein olivgrüner Fahrradhelm der Marke „Cube“ entwendet. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht vom 05.10.2022 wurde der Lohrer Polizei erst am 11.10.22 gemeldet.

Am Unfalltag hatte die Halterin ihren blauen Pkw Mitsubishi Space Star auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Lohrtalstraße in Frammersbach abgestellt. Nach ihrem Einkauf bemerkte die Frau gegen 17.30 Uhr einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radlauf. Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 1000 Euro betragen.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen; gerne auch über Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

Meldungen der Polizei Lohr

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Karlstadt. Während der Zeit vom zurückliegenden Freitag bis Dienstag wurde durch unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines Pkw Daimler innerhalb eines Gebrauchtwagenhandel in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt eingeschlagen. Im Weiteren wurden diverse Fahrzeugteile wie Sicherheitsgurte und Außenspiegel entwendet. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Ölspur

Thüngen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ein 39-Jähriger mit seinen Traktor der Marke Foton eine Ölspur quer durch Thüngen gezogen. Der Verursacher konnte die insgesamt 1,5 Kilometer lange Ölspur noch in der Nacht eigenhändig abbinden. Da diese zudem teilweise im Wasserschutzgebiet verläuft, wurden die zuständigen Behörden zwecks weiterer Abklärungen verständigt.

Vorfahrt missachtet

Arnstein. Am Dienstag um 7.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Straße Am Hochberg in Arnstein und wollte hier die Frankensteinstraße passieren. Jedoch missachtete hier der 18-Jährige die Vorfahrt einer 55-jährigen Toyota-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Meldungen der Polizei Karlstadt