Der Fahrer des in den Niederlanden zugelassenen Fahrzeugs parkte gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofs an der Autobahn 81 bei Wertheim. Laut Polizei führten Beamte eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie nicht nur fest, dass der 31-jährige Autofahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern auch Drogen bei sich hatte.

Im Kofferraum fanden die Beamten bei einer Durchsuchung eine Machete, eine scharfe Schusswaffe nebst dazugehörigen Magazinen und Munition. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und versucht nun herauszufinden, woher der Mann die Waffen und die Drogen hat und vor allem was er mit der Waffe vorhatte.

Nach einer wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss durchgeführten Blutentnahme wurde der niederländische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Der wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Rauschgift in nicht geringer Menge beantragte Haftbefehl wurde am 24.05.2022 in Vollzug gesetzt und der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Polizei Heilbronn/kick