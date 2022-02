Luxus-Tasche auf Onlineplattform bestellt - aber nie erhalten

Zuvor hatte er bei einer Kleinanzeigenplattform im Internet eine Umhängetasche einer Luxusmarke mit einem Neuwert von 1200 Euro gekauft. Der Preis der relativ neuwertigen Tasche

sollte noch 500 Euro betragen. Auf Bitten des Verkäufers wurde der Betrag uber einen

Onlinebezahldienst ohne Sicherheiten gezahlt. Die Tasche hingegen wurde nie geliefert und der Verkäufer war nicht mehr erreichbar. Derartige Sachverhalte werden

regelmäßig bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet daher, bei Angeboten in Onlineforen oder auf Onlinemarktplätzen vorsichtig zu sein. Ein Hinweis auf eine betrugerische Absicht kann ein sehr niedriger Preis oder ein starker Nachlass im Rahmen des Verkaufsgesprächs/-chats sein. Weiterhin sollte bei nicht persönlich bekannten Verkäufern keine Bezahlmethode gewählt werden, welche nicht uber eine Garantie-/Ruckerstattungsoption verfugt. Vermutlich wird der o.g. Geschädigte den gezahlten Betrag nicht zuruckerhalten.

Gartenunterstand beschädigt - Vermutlich Party durch illegale Nutzer

Zellingen. Im Zeitraum vom 10.02.2022 bis 12.02.2022 kam es auf einem Flurgrundstuck / Gartengrundstuck unweit der St 2300, in der Nähe des Skateplatzes Zellingen, zu einer Sachbeschädigung an einer Laube. Gleichzeitig ließen die Täter zahlreichen Unrat zuruck, welcher auf eine Feier hindeutet. ImRahmen der Feierlichkeit wurde ein Seitenschutzelement aus Kunststoff eingetreten/eingeschlagen. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der PI Karlstadt unter Tel. 09353/9741- 0 oder per Email unter pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsmessung - Zwei Fahrer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Karlstadt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag,

den 12.02.2022, im Bereich der St 2435 bei Karlstadt/Wiesenfeld wurden neben mehreren

Geschwindigkeitsverstößen (ein Maximum von 150 km/h bei erlaubten 100 km/h wurde

festgestellt) auch zwei Fahrer angehalten, welche ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

unterwegs waren. Der Fahrer eines Kleinkraftrades uberschritt die fur die Fahrzeugart

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h deutlich, sodass von einer Manipulation am

Fahrzeug ausgegangen werden musste. Die vorgezeigte Fuhrerscheinklasse AM reichte zum

Fuhren dieses Fahrzeuges nicht mehr aus. Weiterhin war ein Kraftfahrzeugfuhrer mit

Anhänger ohne die erforderliche Fahrerlaubnis angehalten worden. Neben der

Geschwindigkeitsubertretung wurde festgestellt, dass das zulässige Gesamtgewicht der

Fahrzeugkombination die Maximalwerte der Fuhrerscheinklasse B uberschritt. Eine weitere

Berechtigung zum Fuhren der Fahrzeugkombination war jedoch nicht vorhanden.

Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Karlstadt