Lüge fliegt auf - Unfallflucht in Laudenbach geklärt

Geklärt werden konnte am Sonntag Vormittag eine Unfallflucht, Urkundenfälschung, sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrzeugzulassungsverordnung.

Gegen 9 Uhr, wurde die Polizei Miltenberg telefonisch von einem Verkehrsteilnehmer in Kenntnis gesetzt, dass ein Pannen-Lkw an der B469 zwischen Laudenbach und Kleinheubach stehe und ein Hindernis auf der Straße darstelle. Die Polizeibeamten konnten bereits bei der Anfahrt zu dem Pannenfahrzeug eine massive Dieselspur feststellen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Laudenbach zur Abstreuung verständigt wurde. Seltsam kam es den Beamten vor, dass nur ein Kennzeichenschild am Fahrzeug angebracht war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben war.

Schließlich klärte sich der Sachverhalt. Der Fahrer nutzte das amtliche Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs zur Überführung, wodurch der Versicherungsschutz erlosch. Auch die Ursache der „Panne“ konnte geklärt werden. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr der 38-jährige Lkw-Fahrer 15 Warnbaken, die auf einer Sperrfläche in Laudenbach-Nord aufgestellt waren und verursachte dabei einen geschätzten Schaden von ca. 500 Euro. Danach entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne dies zu melden. Dieser Unfall war vermutlich auch die Ursache für den Dieselverlust.

Wildkamera gestohlen

Kleinheubach. In der Straße “Zum Schützenhaus“ wurde in der Zeit von Samstag, 15:00 Uhr bis Sonntag, 11:20 Uhr eine braune Wildkamera entwendet, welche an einem Baum angebracht war. Der Wert der Überwachungskamera beläuft sich auf ca. 80 Euro.

Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz

Kleinheubach. Am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, wurden drei Personen im Alter zwischen 43 und 44 Jahren beim Spazierengehen angetroffen. Alle drei Personen stammen aus unterschiedlichen Hausständen, trugen weder Masken noch wurde der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten. Gegen die drei Männer aus dem Landkreis Miltenberg werden nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstellt.

