"Love Scamming": Zwei Festnahmen in Aschaffenburg

Einer der Männer sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in Untersuchungshaft. Die Polizei warnt weiterhin zur Vorsicht, wenn „Internet-Freunde“ plötzlich hohe Geldbeträge fordern.

Die Masche der Betrüger läuft immer ähnlich ab. Über Internetportale suchen sie Kontakt zu Frauen und bauen eine Beziehung zu den Damen auf. Hat sich diese Partnerschaft ein wenig gefestigt, fordern die Täter erst kleinere und letztendlich sehr hohe Geldbeträge, die sie als angebliche Ärzte oder Soldaten beispielsweise für Flüge nach Deutschland benötigen würden. Viele der Geschädigten realisieren erst sehr spät oder sogar zu spät, dass der vermeintliche „Freund“ es gar nicht auf Liebe, sondern nur auf Bargeld abgesehen hatte.

Auch in einem Fall aus der vergangenen Woche wurde die Geschädigte aufgefordert, in einer Gaststätte im angrenzenden Landbereich an einen Boten einen fünfstelligen Geldbetrag zu übergeben. Zum Glück hatte die Frau den Tätern die Geschichte nicht geglaubt. Als dann am Dienstag das Treffen zwischen der Zeugin und dem Boten stattfinden sollte, waren auch die Kripobeamten vor Ort und nahmen neben dem 35 Jahre alten Boten auch dessen 53-jährigen Gehilfen, der als Fahrer eingesetzt war, fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde das Duo am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter erließ gegen den jüngeren der Männer einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs. Der Beschuldigte sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein, während der ältere Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zur Aufklärung der Love-Scamming-Strukturen laufen unterdessen weiterhin.

vd/Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Aschaffenburg