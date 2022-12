Lohrs Kommandant Sebastian Mademann als Lebensretter

Um 10.23 Uhr ging nach Angaben der Feuerwehr der Alarm ein, wonach eine Person in den Main gesprungen ist. Worauf Kommandowagen, Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Rüstwagen mit Boot ausrückten. Mademann befand sich zum Zeitpunkt der Alarmierung bei einem Termin in Sendelbach und rückte direkt zur Einsatzstelle aus. Der Wasserrettungszug der Feuerwehr Lohr rückte kurz darauf Richtung Einsatzstelle aus.

An der Mainlände eingetroffen, besprach sich Mademann mit der bereits eingetroffenen Polizeistreife, welche die Person versuchte zu lokalisieren. Nachdem der Mann bereits weiter Richtung Süden abgetrieben war, wurde die Boots-Slipstelle südlich des Bootshafens angefahren und als Einsatzstelle definiert. Hier konnte die Person rund 15m vom Ufer entfernt

lokalisiert werden. Auf Rufen konnten eine leichte Reaktion der Person erkannt werden. Somit war klar, dass die Person noch am leben war und eine akute Lebensgefahr bestand. Unter strenger Abwägung vieler Parameter, wie die benötigte Rüstzeit des Bootes, die örtlichen Gegebenheiten (leichter Ein und Ausstieg in und aus dem Main), die eigene körperliche Verfassung und Ausbildung, die geringe Entfernung zum Ufer sowie die Tatsache, dass noch weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung bereitstanden, entschloss sich Mademann eine Sofortrettung einzuleiten und nicht auf das noch anfahrende Boot zu warten.

Diese Entscheidung wurde durch einen vorhandenen Rettungsring der Polizei unterstrichen, welcher zur Eigensicherung angelegt wurde. Nachdem die Person gegriffen und Richtung Ufer gezogen wurde, begaben sich auch Herr POK Volker Fischer und Herr KBI Harald Merz in den Main um die Rettung an Land durchzuführen. Der eintreffende Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung der Person. Mademann, Merz und Fischer konnten sich in der Polizeiwache Lohr, bzw. der Feuerwache Lohr aufwärmen und duschen. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Das direkte Retten von Personen aus dem Main, bei diesen Temperaturen ist kein Standard und birgt große Gefahren. Die Abwägung und der Entschluss zu dieser Rettung ist ausdrücklich unter Beachtung der oben genannten Parameter getroffen worden.

Meldung der Feuerwehr Lohr