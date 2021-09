Lohrerin macht Platz: Mann fährt gegen ihr Auto und flieht

In der dortigen Einfahrt stand ein graues Auto. Um diesem das Ausfahren zu ermöglichen setzte die junge Frau ihr Fahrzeug zurück. Der Fahrer des grauen Autos bog nun in einem zu engen Bogen nach links ab und blieb hierbei mit dem linken Hinterteil seines Wagens am linken Heck des Renaults der jungen Lohrerin hängen. Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer an, setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr anschließend ohne seine Personalien anzugeben davon.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer: 09352/8741-0 erbeten.

Unfallflucht mit Hinweisen

Lohr. Am gestrigen Morgen blieb ein Kleintransporter auf dem Marktplatz in Lohr am Vordach eines weiteren Transporters hängen. Dieser war dort aufgestellt, da die Halterin Feinkostwaren anbot. Sie selbst konnte beobachten, dass der vermutlich italienische Fahrer aus seinem Fahrzeug stieg, schimpfte und ohne seine Personalien der Geschädigten zu übergeben weiter fuhr. Das Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden. Das Vordach des Verkaufsfahrzeugs wurde verbogen. Die Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers laufen.