Lohrer Wehren halten Atemschutz-Übung ab

Um die Einsatzübungen sicher abhalten zu können, wurden alle an den Übungen beteiligten Personen am Tage der Übung getestet. Alle Einsatzkräfte wiesen ein negatives Testergebnis auf. Außerdem wurden die allgemeinen Hygieneregeln wie Tragen einer FFP2-Maske und Abstand halten strikt eingehalten.

Am Donnerstagabend übten die Feuerwehren Rodenbach und Lohr. Am Freitagabend die Feuerwehren aus Steinbach, Ruppertshütten und Wombach. An beiden Tagen bekamen rund 40 Einsatzkräfte die Möglichkeit zum Trainieren.



Für die Wehren kam der Anlass sehr gelegen - auch sie können während der Corona-Pandemie nur eingeschränkt trainieren.