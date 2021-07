Lohrer Feuerwehr rettet Mann aus Container

Die Feuerwehr Lohr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu Drehleiterrettung in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße in Lohr alarmiert. Eine Person war bei Ladearbeiten auf einem Lastwagen-Auflieger in einen Container gestürzt.

Bei Eintreffender Feuerwehr wurde die Person schon von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Nach Absprache mit dem Notarzt und rettungsdienstlicher Versorgung, wurde die Person, mittels Schleifkorbtrage und Drehleiter aus dem Container gehoben und dem Rettungsdienst übergeben.

dc/Meldung der Feuerwehr Lohr