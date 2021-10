Mit heißen Wurstchen, selbstgemachten Kuchen und Kaffee versußten die Wehrleute den

Burgern den samstäglichen Einkauf in der Stadt. Die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr wie auch die Aktiven stellten in verschiedenen Mitmachaktionen und diversen Infoständen die jeweilige Arbeit vor.

Vor allem die aktiven Einsatzkräfte konnten an diesem Samstag anschaulich vorfuhren, wie ein Alarm abläuft. Zu insgesamt drei Notfalleinsätzen wurden sie alarmiert. Diese Einsätze sorgten dafur, dass die Einsatzfahrzeuge mehrfach mit Sondersignal in der Innenstadt zu sehen und zu hören waren. Hierbei handelte es sich nicht um Demonstrationen oder Vorfuhrungen.



Der erste Alarm lief um 10.04 Uhr ein. In Partenstein wurde die Drehleiter benötigt, um den Rettungsdienst zu unterstutzen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Partenstein wurde dieser Einsatz abgearbeitet. Um 12.26 Uhr verschwand erneut ein Großteil der Aktiven mit Blaulicht und Martinshorn aus der Anlage, um einen Brandmeldealarm im Lohrer Industriegebiet Nord zu kontrollieren. Vor Ort konnte kein offensichtlicher Grund fur die Auslösung ausgemacht werden. Nach Ruckstellung der Anlage kehrten die Einsatzkräfte zugig in die Lohrer Parkanlage zuruck.

Rund eine Stunde später, rief erneut ein Brandmeldealarm zum Einsatz. Erneut hieß das fur einige Einsatzkräfte, nett gefuhrte Gespräche abzubrechen, den Kaffee stehen zu lassen und mit Alarm in die Feuerwache zu fahren um von dort aus mit dem Löschzug auszurucken. Dieses Mal war von einem technischen Defekt an der Anlage auszugehen. Die Brandmeldeanlage wurde dem Betreiber ubergeben.



Glucklicherweise konnte die am Rande der alten Stadtmauer gelegene Aktion, anschließend ohne weitere Unterbrechung beendet werden.