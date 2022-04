Lohr-Wombach: An Auto geschrammt und abgehauen

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden

Verkehrsunfallflucht in Neuendorf



Neuendorf. Zwischen Montag, den 04.04.2022, 06:00 Uhr und Dienstag, den 05.04.2022 12:00 Uhr wurde in der Nantenbacher Straße eine grüne Straßenlaterne durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Auf Grund der aufgefunden Scherben vor Ort, dürfte der Verursacher eine defekte Beleuchtungseinrichtung haben bzw. am Fahrzeug grünen Lackabrieb. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.

mkl/Polizei Lohr