Lohr: Wildschwein weg, Reh tot

Der 30-jährige Fahrer eines Audis konnte dem querenden Wildschwein nicht mehr ausweichen. Am Wagen entstand ein Schaden von geschätzt 3000 Euro. Ob das Wildschwein verletzt wurde ist nicht bekannt, es flüchtete in den Wald.

Weniger Glück hatte ein Reh das auch am Montag, gegen 19.35 Uhr, zwischen Steinbach und Hofstetten vor den VW eines 23-Jährigen sprang. Das Reh wurde erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Es überlebte den Unfall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro.

Leicht alkoholisiert Durchfahrtsverbot missachtet.

Lohr. Am Montag, um 15.20 Uhr, wurde ein polnischer Sattelzug beanstandet weil er das Durchfahrtsverbot für Lkw in der Rechtenbacher Straße nicht beachtete. Der 57-jährige polnische Fahrer kam mit seinem Sattelzug aus Richtung Aschaffenburg und fuhr durch die Baustelle. Eine Streifenbesatzung hielt den Sattelzug auf der B26 auf Höhe des Nägelseeschulzentrums auf der Einfädelspur an. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer leicht alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,25 mg/l. Der Fahrer musste seinen Sattelzug deshalb stehen lassen. Weiterhin musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 566 Euro hinterlegen. Zudem erwartet ihn ein einmonatiges Fahrverbot.

Bettler unterwegs

Lohr. Im Laufe des Nachmittags am Montag, gegen 14 Uhr, gingen bei der Polizei in Lohr mehrere Anrufe ein, dass Bettler von Haus zu Haus unterwegs sind. Von der Streifenbesatzung wurde ein Paar in Sendelbach kontrolliert. Das Paar versuchte Geld für die Heimreise ins europäische Ausland zu sammeln. Hierfür hatten sie sich Zettel mit handschriftlichem verfasstem „Betteltext" gebastelt. Kurze Zeit später gingen weitere Anrufe aus dem Stadtgebiet ein und es konnte eine andere Frau in der Lindenstraße kontrolliert werden. Die angetroffenen Personen wurden überprüft und konnten nicht beanstandet werden. Sofern jemand an der Haustüre hierfür etwas geben möchte ist das nicht verboten.

mkl/Polizei Lohr