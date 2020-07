Lohr: Vorfahrt genommen - Drei Personen leicht verletzt

Unfallursächlich war der Vorfahrtsverstoß eines 55-jährigen Mitsubishi-Fahrers der von der Westtangente kam und auf die Rechtenbacher Straße in Richtung Aschaffenburg abbiegen wollte. Dabei übersah er den aus Richtung Aschaffenburg kommenden beziehungsweise auf der Rechtenbacher Straße fahrenden 52-jährigen Ford-Fahrer mit seiner Ehefrau und stieß mit ihnen zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitten alle drei Unfallbeteiligten Schmerzen im Nackenbereich. Ein Rettungswagen musste aber nicht gerufen werden. Der Sachschaden am Mitsubishi beträgt rund 15.000 Euro, am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Trotz des hohen Sachschadens waren beide Wagen noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.