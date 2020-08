Lohr: Unvorsichtiger Ladendieb macht es der Polizei leicht

Der Geschäftsinhaber wollte den Vorfall am folgenden Tag bei der Polizei zur Anzeige bringen. Noch vor der Anzeigenerstattung fand er im Bereich der Alfred-Strumpf-Straße auf dem Boden ein Bündel mit exakt diesen entwendeten Teilen. Der Geschäftsführer brachte das Diebesgut anschließend zur Polizei. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der vermeintliche Täter ein privates Schreiben mit seiner Adresse in der Bekleidung vergessen hatte. Die Ermittlung des Täters wurde der Polizei damit etwas erleichtert. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Hundert Euro.

Gedenkkreuz in Lohr-Wombach beschädigt

An einem Waldweg in Lohr-Wombach, oberhalb des dortigen Vereinsheimes in der Bachstraße, wurde bereits vor längerer Zeit von der Jagdgenossenschaft Wombach ein Kreuz mit Jesusfigur aufgestellt. Das besagte Kreuz ist dort zum Gedenken an Jäger und Jagdpächter aufgestellt und mit einem kleinen Holzdach geschützt. Vermutlich in der Zeit vom 13. bis 14. August beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Jesusfigur, indem er Kopf und einen Arm abbrach. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.