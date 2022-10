Lohr: Unfallflucht vereitelt

Eine ältere Frau stieß beim Rangieren mit ihrem Pkw gegen 12.30 Uhr rückwärts gegen einen geparkten Toyota-Transporter. Nach Angaben von Zeugen bemerkte sie den Anstoß, äußerte aber anschließend gegenüber den Gästen eines nahegelegenen Cafes, dass nichts passiert sei. Sie fuhr deshalb weiter. Die Zeugen verständigten anschließend die Polizei, da an dem geparkten Fahrzeug ein leichter Schaden zu erkennen war. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin konnte anschließend im Stadtbereich Lohr festgestellt werden. Die Fahrerin konnte erst später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Junger Fahrradfahrer gestürzt

Ein 13jähriger Schüler stürzte am Samstag gegen 20.10 Uhr in der Turmstraße in Lohr am Main von seinem Fahrrad. Der 13jährige rutschte mit seinem Fahrrad auf der regennassen Fahrbahn und zog sich beim Sturz eine leichte Kopfplatzwunde zu. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen werden. Der Schüler wurde im Klinikum MSP in Anwesenheit seiner Mutter erstversorgt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 03.00 Uhr an der B 26 auf Höhe Neuendorf eine 27jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum und unterbanden deshalb die Weiterfahrt. Die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gemünden. Am Samstag um 20.45 Uhr erfasste ein 46-jähriger Autofahrer zwischen Gemünden und Wernfeld auf der B26 einen Waschbär. Der Waschbär überlebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Burgsinn. Am Freitag um 19.35 Uhr erfasste ein 38-jähriger Mann mit seinem Pkw zwischen Fellen und Burgsinn ein Reh. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 2000.- Euro am Pkw. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Diebstahl aus Rucksack

Gemünden. Am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr wurde aus einem Rucksack, welcher an einem Bahnsteig des Bahnhofs in Gemünden lag, ein Apple Ipad entwendet.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.