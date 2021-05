Ein 27-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Ignatius-Taschner-Straße die dortige Kreuzung in Richtung Schafhofweg überqueren. Da die Ampel gelbes Blinklicht zeigte, galt für den Fahrzeugführer das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren". Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er den vorfahrtsberechtigten BMW eines 63-Jährigen, der von Wombach kommend in Fahrtrichtung Rechtenbacher Straße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der BMW auf eine Verkehrsinsel abgelenkt wurde. Ein auf der Insel befindliches Verkehrsschild wurde überfahren und ein Lichtmast beschädigt, der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Der Sachschaden am BMW liegt im fünfstelligen Bereich. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Wildunfall

STEINFELD-WALDZELL. Zu einer Kollision zwischen einem Reh und einem BMW kam es am Samstag um 23.16 Uhr auf der Kreisstraße MSP 12 von Roden kommend in Fahrtrichtung Waldzell. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am BMW entstand ein Frontschaden in Höhe von circa 5000 Euro.