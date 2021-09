Lohr: Unfall an der Obertor-Kreuzung - zwei Verletzte

Ein 16-jähriger Mofafahrer kam von der Obertorkreuzung und befand sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Westtangente. Vor der Lichtzeichenanlage wollte dieser sein Mofa wenden und übersah hierbei einen entgegenkommenden 75-jährigen Leichtkraftradfahrer. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 16-jährige Fahrer zog sich Schürfwunden am rechten Arm zu. Der 75-jährige Kraftradfahrer erlitt eine Verletzung am linken Fußgelenk und musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Lohr verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Straßengraben übersehen

Lohr. Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße B 26 zwischen Lohr am Main und Rechtenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 26- jähriger Citroen-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Rechtenbach. An einer Haltebucht wollte dieser dort einbiegen und übersah einen circa ein Meter tiefen Entwässerungsgraben. Beim Aufprall im Graben verletzte sich der Beifahrer am Oberarm und musste mit Verdacht auf Oberarmfraktur vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Lohr verbracht werden. Das beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Fahrzeug zerkratzt

Lohr. Im Tatzeitraum von 17. September, 6 Uhr bis 14.15 Uhr, wurde im Steinweg in Lohr ein Fahrzeug beschädigt. Der Volkswagen wurde zur Tatzeit in der Hofeinfahrt geparkt. Von dem unbekannten Täter wurde die Heckklappe des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

