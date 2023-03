Lohr: Unbekannter bricht drei Autos auf - Zeugen gesucht

Durch den schnellen Zugriff mehrerer Polizeikräften konnte der Täter noch am Tatort auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden. Beim Erblicken der Polizeikräfte versuchte der Täter zunächst noch zu flüchten, was ihm allerdings nicht gelang. Der Täter wurde anschließend zur Polizeidienststelle gebracht und inhaftiert. Im Rahmen der anschließenden Tatortbegehung konnte festgestellt werden, dass insgesamt drei Wagen auf dem Parkplatz aufgebrochen wurden. Im Rahmen der Beweisaufnahme konnten auch diverse Beutestücke bei dem Täter aufgefunden und sichergestellt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 2000 Euro beziffert. Der Beuteschaden fiel mit 200 Euro deutlich geringer aus.

Die Polizei Lohr bittet hierbei um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Auto beschädigt

Neustadt. Am Samstagabend in der Zeit von 19.45 bis 20.40 Uhr wurde an einem in der Spessartstraße geparkter silberner Renault Megane die Heckscheibe von unbekanntem Täter eingeworfen. Der Sachschaden beträgt hierbei circa 1000 Euro.

Meldungen der Polizei Lohr