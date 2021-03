Lohr: Täter bricht in Keller-Abteile von Mehrfamilienhaus ein

Offensichtlich verschaffte sich der Täter zunächst Zugang durch die Haustür und ging danach in den Keller. Dort brach er die Vorhängeschlösser zweier offen einsehbaren Kellerabteilen auf und durchwühlte diese. Erst am Nachmittag stellten die Eigentümer den Einbruch fest und verständigten die Polizei. Bisher konnte noch nicht festgestellt werden ob etwas fehlt oder nach was der Täter gesucht haben könnte. Ein Zeuge konnte bezüglich eines Verdächtigen einen vagen Hinweis geben. So soll ein dunkel gekleideter Mann mit einem Rucksack und einer Stoffmütze, am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Wombacher Straße gesehen worden sein.

Diesbezüglich wird um weitere sachdienliche Hinweise bei der Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410 geben.

Lohr. Am Samstagmorgen wurde ein grauer Daimler in der Färbergasse von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten soll der Anstoß dort im Rahmen einer Standzeit geschehen sein. Die Heckstoßstange und der Reflektor sind hierbei beschädigt worden. Hinweise zu Verursacher konnten nicht festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Spiegel abgefahren

Frammersbach. Am Samstagmittag gegen 11.40 Uhr, wurde ein in der Orber Straße geparkter grauer Mitsubishi von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher blieb mit seinem Fahrzeug am linken Außenspiegel des Geparkten Wagen hängen und riss dessen Außenspiegel ab. Danach fuhr er ohne anzuhalten einfach weiter. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und meldete sich nachträglich bei der Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Es wird um weitere Hinweise bei der Polizei Lohr gebeten. Tel.:09352/87410

Jagdhütte aufgebrochen

Krommenthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Jagdhütte oberhalb von Krommenthal, in der Gemarkung, „Hohe Heid", von unbekannten Tätern aufgebrochen und daraus ein Stromaggregat der Marke „Honda" im Wert von rund 600 Euro entwendet. Bei einem auf der Rückseite der Hütte angebrachtes Fenster wurde zunächst der gesicherte Holzverschlag aufgebrochen und anschließend das Fensterglas eingeschlagen. Danach stiegen die Täter ein und brachten das Aggregat wieder durch das Fenster nach draußen. Aufgrund des hohen Eigengewichtes des Stromaggregats, muss es sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben. Da die Zufahrt mit einer Schranke gesichert ist, haben die Täter ihr Diebesgut dann mindestens 150 Meter zu einem abseits abgestellten Fahrzeug schleppen müssen. Die Polizei Lohr bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410

mkl/Polizei Lohr