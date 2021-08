Lohr-Sendelbach: Seitenscheibe eingeschlagen und Rucksack geklaut

Der Pkw wurde von dem 60-jährigen Fahrzeughalter in der Steinfelder Straße auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes abgestellt, der Rucksack lag zu diesem Zeitpunkt auf der Rücksitzbank. Das Fahrzeug selbst war verschlossen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Rufnummer 09352 87410 entgegen.

Dachantenne entwendet

LOHR. Ein unbekannter Täter hat am Montag in der Zeit von 6 Uhr bis 14.15 Uhr die Dachantenne eines in der Straße Am Sommerberg geparkten, roten Smart gestohlen. Der Beuteschaden beträgt etwa 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter der Rufnummer 09352/87410 zu melden.

Wildunfall

LOHR. Zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Reh kam es am Dienstagmorgen um 0.25 Uhr auf der Staatsstraße 2435 zwischen Steinbach und Lohr. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

mkl/Polizei Lohr