Lohr: Sattelzug beschädigt Auto

Eine große Sattelzugmaschine bog am Dienstagabend von der Sudetenstraße in die Görlitzer Straße ab und beschädigte hierbei ein parkendes Auto. Der Auflieger scherte aus und touchierte die linke Seite des Wagens. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 Euro.

Lohr : In die Schutzplanke geprallt

Kurz vor der Ortseinfahrt von Steinbach kam am Dienstagmittag ein Suzuki-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte anschließend in die gegenüberliegende Schutzplanke. Hierbei erlitt der 57-jährige Fahrer leichte Verletzungen und kam ins Klinikum Lohr. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 10.000,00 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

stru/Polizei Lohr