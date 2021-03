Lohr-Sackenbach: Renault schrammt an geparktem Dacia vorbei und muss abgeschleppt werden

Der Fahrer eines Renault fuhr offensichtlich zu nah an einem am Fahrbahnrand geparkten Dacia vorbei und touchierte den Wagen mit seiner vorderen rechten Ecke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4000 Euro. Der Renault des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Geparkten Wagen angefahren

Lohr. Ein schwarzer Mercedes wurde bereits am Donnerstag am Bürgermeister-Kessler-Platz in Lohr beschädigt. Der Mitteiler hatte dort seinen Wagen in der Zeit von 8.50 bis 10.15 Uhr auf einer Parkbucht abgestellt. Danach bemerkte er einen leichten Streifschaden an der hinteren linken Ecke seines Fahrzeuges. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Aus- oder Einparken durch einen anderen Wagen entstanden ist. Ob der Verursacher den Anstoß bemerkt hat, ist aufgrund des oberflächlichen Schadens zumindest zweifelhaft. Der Geschädigte gab an, dass er sich daran erinnern konnte, dass bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug ein blauer Wagenlinks von seinem Fahrzeug geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Geparktes Fahrzeug in Lohr-Wombach zerkratzt

Lohr-Wombach. In der Straße „Zum Muschbach" in Lohr-Wombach wurde am Samstagnachmittag ein geparkter dunkler Opel Mokka zerkratzt. Der Halter hatte seinen Wagen um 12 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 15.30 Uhr bemerkte er an hinteren Fahrzeugtür der Fahrerseite einen Sachschaden. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand mehrere Buchstaben in den Lack geritzt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden möglicherweise durch ein Kind verursacht wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen.

mkl/Polizei Lohr