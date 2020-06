Lohr: Radfahrer stürzt ins Blumenbeet mit 2,28 Promille

Ein 55-jähriger Radfahrer fuhr gegen 12:30 Uhr von Lohr in Richtung Sackenbach. Eine bislang unbekannte E-Bike Fahrerin fuhr dahinter. In Sackenbach stürzte der Radfahrer in ein Blumenbeet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Im Krankenhaus in Lohr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrrad des Mannes entstand kein Sachschaden.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter 09352/8741-0 zu melden.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Der 57-jährige Fahrer eines Wohnmobils befuhr die MSP 11 von Steinbach kommend in Richtung Hofstetten. Ein BMW Fahrer kam entgegen, dieser fuhr in Richtung Steinbach. Es kam zur einer Spiegelberührung zischen beiden Autos. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro und am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Frammersbach : Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Eine Radfahrerin fuhr am Montagmorgen zusammen mit ihrem Mann auf einem Flurweg in Frammersbach. Die Fahrradfahrerin stürzte ohne Fremdbeteiligung zu Boden und zog sich diverse Verletzungen zu. Mit einem Hubschrauber wurde die Frau ins Klinikum Fulda geflogen. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf circa 500 Euro.

stru/Polizei Lohr