Lohr: Radfahrer begeht Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr rechts an den stehenden Fahrzeugen vorbei und streifte mit seinem Lenker den rechten Außenspiegel des roten Seat Leon und verursachte Sachschaden. Trotz des Anstoßes hielt der Radfahrer nicht an, sondern fuhr verkehrswidrig bei roter Ampel durch den Baustellenbereich. Der männliche Radfahrer war ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß und trug einen mit einem auffälligen neongelben Regenschutz. Weiterhin war er mit einer

neongelben Jacke bekleidet und trug einen Fahrradhelm. Sachdienliche Hinweise über den

genannten Radfahrer nimmt die Polizei Lohr telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail

unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.



Unfallflucht in Frammersbach geklärt

Frammersbach. Am vergangenen Dienstag streifte ein Kunde beim Ausfahren aus dem Parkplatz des

Frammersbacher Hagebaumarktes mit seinem Toyota einen geparkten blauen Seat Arona

und verursachte Sachschaden. Danach hielt der Fahrer jedoch nicht an, sondern fuhr

Richtung Ortsausgang weiter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und konnte

der Polizei Hinweise über das flüchtige Fahrzeug geben. So konnte dann auch der 66jährige

Unfallverursacher von den Beamten ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen

unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.