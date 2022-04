Lohr: Pärchen-Streit geschlichtet und dabei selbst eins übergezogen bekommen

So lässt sich ein Vorfall vom Sonntag, um 1.20 Uhr, in der Lohrtorstraße zusammenfassen.

Ein 21-jähriger Mann beobachtete den Streit eines jungen Paares auf der Straße. Er hielt es für erforderlich dazwischen zu gehen, um die Streitigkeit zu schlichten. Das gelang ihm wohl allerdings hat er sich dabei einen Faustschlag des Aggressors eingefangen. Der betrunkene 21-jährige Freund der 19-jährigen Frau schlug dem Schlichter mit der Faust auf die Wange. Durch den Schlag wurde dieser leicht verletzt und erstatte Anzeige gegen den Aggressor. Ob der 21-jährige den Schlag so gewollt hatte oder es eher ein „Versehen" war bedarf der Ermittlungen. Der 21-jährige hatte immerhin annähernd zwei Promille.

Steinfeld. Am Samstag, um 15Uhr, kam es in Steinfeld, in der Würzburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 22-jährige Fahrerin eines Ford wollte aus der Karl-Barthels-Straße heraus in die Würzburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mitsubishi einer 54-jährigen Frau die in der Würzburger Straße fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Ford wird auf ca. 3000 €, der Schaden am Mitsubishi auf ca. 5000 € geschätzt.