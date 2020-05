Lohr: Ohne Versicherungsschutz gefahren

Wegen fehlendem Versicherungsschutz wurde die Polizei Lohr am Montagnachmittag von der örtlichen Zulassungsbehörde beauftragt, die Zulassungsplakette am Kennzeichen eines Autos zu entstempeln. Da hierbei festgestellt wurde, dass der Halter trotz fehlender Versicherung, den Wagen im öffentlichen Straßenverkehr benutzte, wurde zusätzlich noch Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Der Wagen wurde entstempelt und eine Weiterfahrt ohne Versicherung untersagt.

Fahrzeugbrand im eigenen Hof

Zu einem Fahrzeugbrand in der Krommenthaler Straße kam es am Montagnachmittag in Wiesthal. Der Fahrzeugführer rangierte zuvor den Kleintransporter rückwärts in eine Hofeinfahrt. Beim Verlassen des Fahrzeuges vernahm er zunächst Schmorge-ruch. Beim Blick in den Fahrzeuginnenraum bemerkte er dann Flammen im Fußraum unter dem Fahrersitz. Er verständigte sofort die Feuerwehr und übernahm gleich da-rauf selbständig die Löscharbeiten. Es gelang ihm noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer zu löschen. Nach Überprüfung konnte der Sicherungskasten im Fußraum als Brandherd festgestellt werden. Offensichtlich war ein technischer Defekt mit Kurzschluss im Sicherungskasten entstanden, was anschließend den Brand ausgelöst hat. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Einlaufgitter am Fischteich bei Lohr beschädigt

Das Einlaufgitter am Fischteich neben der B 276 zwischen Lohr und Partenstein wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen von einem bisher unbekannten Täter verbogen. Der Sachschaden am Gitter beträgt 50 Euro, allerdings gelangen dadurch etwa 2000 Forellen in den danebenliegenden Sandfang. Sollten diese nicht mehr selbständig zurückfinden, würde der Sachschaden bei ca. 2000 Euro liegen. Hinweise bitte an die Polizei Lohr am Main unter Tel. 09352/87410.

