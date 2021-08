Lohr: Kleiner Hund vorm Wohnmobil erschrickt sich und beißt zu

Vor der Zugangstür des Wohnmobils lag ein kleiner Hund. Der Hund erschreckte sich in seinem Revier durch den vorbeilaufenden Eindringling. Er biss dem Geschädigten unvermittelt in die rechte Wade. Der 52-jährige Fußgänger wurde hierdurch leicht verletzt.

Sturz vom Fahrrad

Lohr. Ebenfalls am Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Jahnstraße. Eine 72jährige Radfahrerin fuhr mit ihrem Fahrrad im Bereich der Einfahrt zum Campingplatz. Hier übersah sie eine tiefhängende Absperrkette und stürzte zu Boden. Durch den Sturz wurde sie nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt in das Kreiskrankenhaus Lohr transportiert.

mkl/Polizei Lohr