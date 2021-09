Lohr: Katze ausgewichen und Schild umgefahren

Er fuhr laut Polizeibericht am Freitag, um 14.40 Uhr, mit seinem Auto von der Westtangente kommend in die Südtangente. Beim Einbiegevorgang überquerte nach seinen Angaben eine Katze die Fahrbahn. Er wich der Katze aus und überfuhr dadurch bedingt die mittig der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel. Die Katze kam unverletzt mit dem Leben davon.

Allerdings wurde ein Verkehrszeichen umgefahren und das Auto beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 1000 €, der Schaden am Schild auf 80 € geschätzt.

Handy in Lohr gestohlen

Der Diebstahl eines Handys wurde der Polizeiinspektion Lohr am Freitag, 10.09.2021, mitgeteilt. Ein 46jähriger Mann besuchte an diesem Tag eine Gaststätte in der Vorstadtstraße. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.40 Uhr wurde ihm das Samsung Handy aus der Hosentasche gezogen. Der Diebstahlschaden beträgt 289 Euro. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Elektroroller ohne Zulassung gestoppt

Am Freitag, 10.09.2021, um 12.05 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung an der Westtangente ein Elektroroller auf. An dem Fahrzeug war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Der 67jährige Fahrer gab an, dass er für das Fahrzeug keine notwendige Haftpflichtversicherung hat. Es wird gegen ihn deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Polizei Lohr/kick