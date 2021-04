Lohr: Hat der Mann, der Stadtpläne um sich schmiss, etwas mit dem Twingo-Spiegel zu tun?

Das Fahrzeug stand in dieser Zeit auf Höhe der Hausnummer 7 in der Straße Am Kaibach in Lohr.

Der 52-jährige Fahrzeughalter aus dem Raum Lohr konnte Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr eine dunkel gekleidete, männliche, Person dabei beobachten wie diese im Bereich der Kellereigasse Stadtpläne umherschmiss und mit knallenden Türen das Altstadtparkhaus betrat. Ob hier ein direkter Zusammenhang besteht, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

mkl/Polizei Lohr