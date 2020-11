Lohr: Gartenlaube in der Nacht zum Sonntag komplett gebrannt

Der Eigentümer war zuhause und bemerkte zunächst einen Stromausfall im Haus. Als er zum Stromkasten ging, bemerkte er, dass die direkt am Haus angebrachte etwa 5 Meter mal 3 Meter große Holzlaube brannte. Zunächst unternahm der Eigentümer selbständig die Löscharbeiten. Da diese vergebens waren, verständigte er die Feuerwehr Lohr. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits einen Meter über das Dach der Laube hinaus. Die 30 Feuerwehrkräfte bekamen den Brand schnell in Griff und konnten das Feuer löschen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch die Garage und ein davor stehender Wagen leicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Auch ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei Lohr bittet hierbei um Hinweise, wer zur Tat/-Brandzeit, Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Tel.: 09352/87410

Geparkter Wagen beschädigt

Lohr. In der Zeit von Donnerstag, 8 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, wurde ein geparkter grauer VW Passat am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der Eigentümer des Passats konnte die Tatzeit und Unfallörtlichkeit nicht genau benennen. Er konnte sich nur daran erinnern, dass er seinen Wagen im genannten Zeitraum einmal in der Birkigstraße in Sendelbach und auf einen großen Firmenparkplatz in der Bürgermeister-Dr.-Nebelstraße parkte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

mkl/Polizei Lohr