Lohr: Gang verwechselt und Verkehrsunfall verursacht

Ein 78-jähriger Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt anhalten. Beim Losfahren verwechselte er anschließend den ersten Gang, mit dem Rückwärtsgang und fuhr mit dem Heck gegen die Stoßstange des hinter ihm stehenden Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000,- Euro. Der Auffahrer wurde mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.

Wildunfall

Gräfendorf. Am Donnerstag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Wolfsmünster. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw Skoda des 48-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.