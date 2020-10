Lohr: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Er befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg an der Lohrer Straße, von Lohr kommend, und überquerte an der Überquerungshilfe die Lohrer Straße in Steinbach. Dabei übersah er offensichtlich einen von links kommenden BMW X1 und es kam bei der Einfahrt auf die Staatsstraße zum Zusammenstoß. Durch den Sturz verletzte sich der der 64-Jährige am linken Arm und musste anschließend im Krankenhaus Lohr stationär behandelt. Über die konkreten Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

Alkoholisierter Fahrer

Bei einem 46-jährigen Autofahrer wurde in Frammersbach bei einer Polizeikontrolle am Sonntagabend eine Atemalkoholkonzentration von 0,45 mg/l

festgestellt. Nachdem die Beamten starken Alkoholgeruch feststellten, war ein Alkotest unumgänglich. Aufgrund des Wertes wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Autoschüssel einer Freundin des Fahrers übergeben. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot zu.

xere/Polizei Lohr