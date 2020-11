Am Mittwoch führten Beamte der Polizei Lohr gegen 23 Uhr auf der Osttangente in Lohr am Main, Geschwindigkeitsmessungen durch. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 49-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart mit 89 km/h. Maximal zulässig sind auf dem Streckenabschnitt 50 km/h. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 160 Euro Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot.

xere/Polizei Lohr