Lohr: Erst eine Ohrfeige, dann wurde die Brille zertsört

Vor dem Schwimmbad auf dem Skaterplatz in Lohr kam es am Samstagabend zu einem Streit unter Jugendlichen. Hierbei bekam eine 16-jährige von einem anderen gleichaltrigen Mädchen eine Ohrfeige. Dadurch fiel auch die Brille der Geohrfeigten zu Boden. Eine weitere Freundin der Schlägerin hätte daraufhin absichtlich die Brille zertreten. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.

Steinbach : Jogger von Hund gebissen

Einem Jogger kamen am Sonntagmorgen zwischen Steinbach und Lohr zwei Hunde entgegen. Der eine Hund griff hierbei den Jogger an und biss ihm in das Gesäß. Hierbei erlitt der Jogger eine leichte Verletzung. Auch der Hundehalter war zugegen. Personalien zwecks der Schadensregulierung wurden ausgetauscht.

stru/Politei Lohr