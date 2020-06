Eine Polizeistreife kontrollierte am frühen Montagmorgen in Lohr am Zentralen Omnibusbahnhof einen 31-Jährigen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Drogen konsumiert hat. Dieser Verdacht bestätigte sich und es konnte bei ihm eine geringe Menge Amphetamin sowie eine Exstasy-Tablette aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Auf den 31-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes zu.