Lohr: Das sind mal echt ehrliche Finder

Diese konnten die jeweiligen Eigentümer ermitteln und die Handys wieder an die Besitzer herausgeben. Zudem wurde ein 50-€-Schein aufgefunden und vom Finder bei der Karlstädter Polizei abgegeben, obwohl die Vorgesetzten des Finders ihm sagten, er solle das Geld behalten. An alle Finder ergeht herzlichster der der Polizeiinspektion Lohr .

Getreidefeld abgebrannt

Lohr. Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Feldbrandes alarmiert. Es brannten ca. 3000 m² eines Getreidefeldes hinter dem Obi neben der dort befindlichen Staatsstraße.

Nach Aussage des Kreisbrandinspektors wurde das Feuer durch den Funkenflug eines Mähdreschers in Verbindung mit dem äußerst trockenen Boden verursacht. Durch den schnellen und beherzten Einsatz der Lohrer und Wombacher Feuerwehren konnte das Feuer schnell abgelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 250,- €. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Betrunken unterwegs

Lohr. Am späten Samstagabend um kurz vor Mitternacht wurde ein VW in der Jahnstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle zugeführt. Da die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnahmen, wurde der 46jährigen Fahrzeugführerin ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von knapp einem Promille. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde zudem ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin.

Aufgrund der Feststellungen der Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Main-Spessart durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird über den Fortgang des Verfahrens entscheiden.

Unfallflucht

Lohr. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend gegen 18:30 Uhr. Wie der Lohrer Polizei erst am Samstagmittag bekannt wurde, parkte die Geschädigte ihren Opel Insignia auf einem Verbrauchermarktparkplatz in der Walter-Senger-Straße. Während ihres dortigen Einkaufes verursachte der bislang unbekannte Täter einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 € und flüchtete von der Unfallstelle ohne seinen Namen zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Die Polizeiinspektion Lohr erbittet Zeugenhinweise telefonisch unter 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.

mkl/Polizei Lohr