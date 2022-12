Lohr: Boris-Johnson-Double pinkelt in fremden Garten

Am 28.12.2022, um 15.30 Uhr herum, kam es auf einem Wohngrundstück im Beilsteinweg zu einem merkwürdigen Vorgang. Die Hausbewohnerin stand in der Küche als ein Mann, scheinbar aus dem Nichts kommend, auf ihre Terrasse trat. Der Mann stand mit dem Rücken zu ihr als er in den Garten urinierte. Als er angesprochen wurde winkte er nur abfällig und verrichte seine Notdurft zu Ende. Hiernach ging er in einen nicht einsehbaren Bereich des Grundstückes und verließ das Gelände über einen Gartenzaun. Der Mann trug einen schwarzen Kurzmantel, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe. Er führte ein rotes Einkaufsnetz mit sich. Das Alter des Mannes wird auf 40-50 Jahre geschätzt. Auffällig war seine Frisur. Diese würde stark an einen ehemaligen britischen Premierminister erinnern.

Wasser im Bahnhof aufgedreht

Lohr. Zu einem Fall von Sachbeschädigung kam es im Bahnhofsgebäude von Lohr. Im Zeitraum vom 14.12.2022 bis zum 28.12.2022 nutzte ein bislang unbekannter Täter eine offene Seitentüre des Gebäudes, um in dieses zu gelangen. Im Gebäude wurde ein Wasserhahn aufgedreht in Folge dessen das Wasser überlief. Anschließend kam es im Keller zu einem Wasserschaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder an die E-Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Hausmüll entzündet sich

Stetten. Am Mittwoch um 12:15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Müllfahrzeug die Werntalstraße in Stetten. Dieser war gerade beim Entleeren der Restmülltonnen als er eine starke Rauchentwicklung aus dem Container wahrnahm. Offensichtlich hatte sich die Ladung entzündet und fing Feuer. Der 62-Jährige entlud daraufhin den bisher aufgeladenen Müll auf die Werntalstraße. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Stetten und Thüngen unter Leitung der Kreisbrandinspektion Main-Spessart konnte die Ladung abgelöscht werden. Im Anschluss wurde diese in Zusammenarbeit der Feuerwehren, des Bauhofes der Stadt Karlstadt sowie dem Entsorgungsunternehmen auf einen Lkw verladen und die Straße wieder gereinigt. Die Werntalstraße war für ca. eine Stunde total gesperrt. Durch die Reaktion des Lkw-Fahrers sowie dem Einsatz der Feuerwehren entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Container des Müllfahrzeuges.

Eingangstor am Tennisclub beschädigt

Karlstadt. In der Zeit von Heilig Abend bis zurückliegenden Dienstag wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer das Eingangstor zum Tennisclub im Baggertsweg in Karlstadt beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird von einer Unfallflucht vermutlich durch einen Sprinter bzw. Wohnmobil oder Lkw ausgegangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Graffiti gesprüht

Karlstadt. In der Nacht von 24.12.22 auf 25.12.22 wurde durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Graffiti bzw. Schriftzüge an das Impfzentrum des Landkreis Main-Spessart in der Ringstraße in Karlstadt aufgesprüht. So wurden mehrere Fenster, Türen, ein Hinweisschild wie auch die Hauswand beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

Hinweise zur Unfallflucht sowie zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Alkoholisiert unterwegs

Gössenheim. Am Mittwoch fuhr ein 72jähriger Mann mit seinem Pkw Gemünden in Richtung Gössenheim. Von einem Zeugen wurde hierbei beobachtet, wie der Mann anhielt und aufgrund der Alkoholisierung aus seinem Fahrzeug fiel. Der Zeuge verhielt sich vorbildlich und verhinderte, dass der Mann weiterfahren konnte. Bei der anschließenden Polizeikontrolle konnte ein Wert von knapp 2 Promille festgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.