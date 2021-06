Lohr: Bootsanhänger angefahren

Als der Eigentümer aus dem Raum Lauda-Königshofen zurück zu seinem Fahrzeug samt Anhänger der Marke Mecuss kam, konnte er einen Schaden an seinem Anhänger, sowie einen Zettel mit dem Verursacherkennzeichen an seinem Fahrerfenster feststellen. Der Zettel wurde augenscheinlich von einem bislang unbekannten Zeugen an der Scheibe hinterlassen.

Der Verursacher konnte dank dieses Hinweises ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr unter der Telefonnummer 09352/8741-0 zu melden.