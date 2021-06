Lohr: Betrunken und ohne Maske - aus dem Zug verwiesen

Die beiden Männer fuhren im Regionalsexpress von Würzburg in Richtung Frankfurt. Sie waren beide alkoholisiert und trugen keinen Mund-Nasenschutz. Trotz Aufforderung der Zugbegleiterin setzten sie keine Schutzmaske auf. Erst als von der Zugbegleiterin eine bei der Polizeiinspektion Lohr angeforderte Streifenbesatzung vor Ort war, konnte das Problem gelöst werden. Die beiden Männer wurden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Elektromobilität!?

Lohr-Steinbach. Am Samstag, gegen 20 Uhr, fielen auf dem Radweg zwischen Lohr-Steinbach und Gemünden-Hofstetten zwei Skateboard Fahrer auf. Die beiden Männer, 40 und 41 Jahre alt, waren profimäßig ausgerüstet. Sie trugen Schutzkleidung und Helm. Diese professionelle Ausrüstung war auch angezeigt. Bei der Kontrolle der Skateboards wurde festgestellt, dass diese mit Elektromotoren angetrieben wurden. Die Steuerung der Boards erfolgte mittels einer Fernbedienung. Nach bislang unbestätigten Angaben eines Fahrers erreicht sein Board eine Höchstgeschwindigkeit von rund 50 km/h. Diese Art von Fahrzeugen sind im öffentlichen Straßenverkehr n i c h t zulässig. Die Boards haben weder eine Betriebserlaubnis noch sind sie mit einer Haftpflichtversicherung versicherbar. Zudem braucht es zum Führen des Fahrzeuges einen Führerschein. Führerscheinrechtlich waren die Männer nicht zu beanstanden.

Die Boards wurden sichergestellt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wird geklärt ob eine technische Untersuchung der Boards mit einer Bestimmung der Höchstgeschwindigkeit durchgeführt wird. Auf jeden Fall wird das Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gg. die Fahrzeugzulassungsverordnung geführt. Die Boards wurden sichergestellt.

Müll hinterlassen

Partenstein. In der Zeit vom Freitag bis Samstag kam es in und an der Flurkapelle oberhalb von Partenstein zu Verunreinigungen. Die idyllisch gelegene Kapelle hatte wohl eine Jugendgruppe zum Feiern genutzt. Die Ermittlungen werden wg. Verstoß gegen. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geführt. Den Tatverdächtigen, die bekannt sind, wird noch Gelegenheit gegeben sich zur Sache zu äußern.