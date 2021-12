Der Unfallverursacher meldete den Unfall bei der Polizei Lohr, aber konnte das Kennzeichen des BMWs nicht mehr nennen. Bei einer Überprüfung durch die Streife war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort.

Der Halter des geparkten türkisfarbenen BMW wird daher gebeten, sich per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09352/8741-0 mit der Polizeiinspektion Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

VaPi/Polizei Unterfranken