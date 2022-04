Lohr: Autofahrer schneidet Kurve und gefährdet Fahrradfahrer

Bereits am Sonntag, den 27. März 2022, kam es laut Polizei gegen 14.30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Lohrer Stadtteil Lindig.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 18jähriger Mann mit seinem grauen 3er BMW mit extrem überhöhter Geschwindigkeit die Ruppertshüttener Straße bergauf gefahren und anschließend entgegen der Fahrtrichtung links vor der dortigen Verkehrsinsel in die Diebsbrunnenstraße eingebogen sein.

Hierbei hätten seine Reifen gequietscht und das Fahrzeug wäre in die Kurve geschleudert, ehe es fast einen aus der Diebsbrunnenstraße entgegenkommenden Fahrradfahrer erfasste.

Nach Angaben des Geschädigten konnte der Vorfall durch mehrere Passanten beobachtet werden.

Diese werden gebeten, sich entweder telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de an die Polizeiinspektion Lohr zu wenden.

Straßenlaterne in Neuendorf beschädigt

Neuendorf. In der Zeit von 01.04.22 bis 05.04.22 wurde in der Nantenbacher Straße ein Straßenbeleuchtungsmast von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro.

Die Polizei bittet hierzu um Hinweise unter der Telefonnummer 09352/8741-0 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de