Lohr: Aggressiver Fußgänger tritt gegen VW

Eine bislang noch unbekannte männliche Person, trat an das Fahrzeug der Dame heran und trat mit dem Fuß gegen die linke Fahrzeugseite. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Fahrzeugführerin Sachschaden in Höhe von rund. 3.000 Euro. Passanten, die den Sachverhalt beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr zu melden.

Hinweise an die Lohrer Polizei können telefonisch unter 09352/87410, oder auch per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de erfolgen.