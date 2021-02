Lohr: 25-Jähriger bewusstlos und mit Schnittverletzungen gefunden

Der junge Mann wurde zunächst vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Dabei konnte eine Schnittverletzung am Unterarm festgestellt werden. Ob der Mann sich diese Schnittverletzung selbst zugefügt hatte, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Als nach weiteren Ermittlungen die Identität des Verletzten bekannt wurde, konnte durch die Polizei in seiner Wohnung in Lohr am Main eine zerbrochene Flasche mit Blutanhaftungen gefunden werden. Dabei wurde auch bekannt, dass sich der Verletzte bereits in psychiatrischer Behandlung befand. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist deshalb davon auszugehen, dass sich der Mann die Verletzungen aus bisher unbekannten Gründen selbst zugefügt hat.

Nach der Erstversorgung wurde der 25-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

